Após sequência no piso duro, Bellucci prevê adaptação rápida ao saibro da Davis Maior aposta da equipe do Brasil no duelo com a Croácia, pela repescagem da Copa Davis, Thomaz Bellucci acredita que não terá dificuldade para se readaptar ao saibro, depois de uma sequência de cinco torneios disputados sobre piso duro na América do Norte. Ele não disputa uma competição na terra batida desde Gstaad, na Suíça, no fim de julho.