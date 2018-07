Após Serena, Venus Williams desiste de Roland Garros

Com o anúncio, Venus confirmou a expectativa de que não teria condições físicas de entrar em quadra neste mês. Ela não compete desde janeiro, quando abandonou na terceira rodada do Aberto da Austrália por conta de uma lesão no quadril.

Antes, a atleta de 30 anos já havia sofrido com um problema no joelho esquerdo, que a deixou de fora da maior parte dos torneios no segundo semestre de 2010. Venus não deu previsões sobre seu retorno ao circuito.

Na quinta-feira, sua irmã Serena confirmou que não estará pronta para voltar às quadras em Roland Garros. Sem jogar desde julho do ano passado, Serena passou por duas cirurgias no pé e precisou ser internada no início de março por conta de coágulos no pulmão. Seu retorno ainda não tem data definida.