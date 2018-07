Após sofrer na estreia, Serena vence em sets diretos em Miami

Depois de precisar jogar três sets para confirmar o favoritismo em sua estreia no Torneio de Miami, Serena Williams avançou às oitavas de final da competição, neste sábado, ao bater a casaque Zarina Diyas com parciais de 7/5 e 6/3. Na última quarta, a norte-americana sofreu um pouco para despachar a sua compatriota Christina McHale naquele que foi o seu primeiro jogo após ter sido surpreendida pela bielo-russa Victoria Azarenka na decisão do Torneio de Indian Wells, também nos EUA, no domingo passado.

Com o triunfo obtido em sets diretos, a tenista número 1 do mundo embalou e se credenciou para enfrentar na próxima fase a russa Svetlana Kuznetsova, que em outro confronto do dia despachou a francesa Caroline Garcia com uma vitória por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/2 e 7/6 (8/6).

No duelo desta sexta, embora tenha exibido instabilidade ao ter o saque quebrado por três vezes por Zarina Diyas, atual 97ª colocada do ranking mundial, Serena converteu seis de oito break points para liquidar a partida em 1h32min.

Essa foi a vitória de número 750 da consagrada tenista norte-americana, que já conquistou o Torneio de Miami por oito vezes, sendo que ela ganhou as últimas três edições desta competição de nível Premier do circuito profissional.

Outras duas tenistas de destaque que asseguraram classificação às oitavas de final neste sábado foram a polonesa Agnieszka Radwanska e a romena Simona Halep, respectivas terceira e quinta cabeças de chave. A primeira delas avançou ao superar a norte-americana Madison Brengle por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Também com facilidade, Halep derrotou a alemã Julia Goerges por 6/4 e 6/1.

Com o novo triunfo, Radwanska irá encarar na próxima fase a sérvia Ana Ivanovic, ex-número 1 do mundo e atual 17ª da WTA, que em outro confronto do dia bateu a suíça Timea Bacsinszky por 7/5 e 6/4. Já Halep medirá forças nas oitavas de final com a britânica Heather Watson, que passou pela belga Yanina Wickmayer, de virada, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/3.

KVITOVA CAI

Oitava cabeça de chave do Torneio de Miami, a checa Petra Kvitova decepcionou neste sábado ao ser eliminada na terceira rodada pela russa Ekaterina Makarova, 30ª pré-classificada, que venceu por duplo 6/4 para ir às oitavas de final.

Após surpreender a adversária, Makarova se credenciou para enfrentar na próxima fase a vencedora do confronto entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a ucraniana Elina Svitolina, duelo que fechará a programação de confrontos deste sábado em Miami.