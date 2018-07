Após sofrer para ir à final na Alemanha, Bellucci projeta evolução por título

Após cair na segunda rodada de Wimbledon na semana passada, Thomaz Bellucci segue a sua rota rumo ao título do Challenger de Braunschweig. O tenista brasileiro sofreu, mas garantiu vaga na final do torneio alemão ao vencer nesta sexta-feira o russo Teymuraz Gabashvili por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (6/8), 6/4 e 6/4.

Atual 62º colocado do ranking mundial e cabeça de chave número 1 da competição, Bellucci precisou jogar 2 horas e 53 minutos em quadra para confirmar o seu favoritismo diante do 103º da ATP. Até por isso, o próprio brasileiro admitiu que precisa evoluir neste sábado, quando travará a decisão contra o espanhol Iñigo Cervantes, 75ª do mundo, que na outra semifinal passou pelo alemão Tobias Kamke por 7/5 e 6/3.

"Foi muito importante ter conseguido me manter firme no jogo depois de um primeiro set muito disputado. Mentalmente, às vezes, conta muito um set longo como aquele. De qualquer forma, foi um jogo em que eu poderia ter feito muitas coisas melhores tecnicamente. Vou ter que ajustar esses detalhes para fazer um bom jogo amanhã", projetou Bellucci, que tentará ser campeão em Braunschweig pela segunda vez, após ter ficado com a taça em 2012.

Essa será a 14ª final de challenger da carreira de Bellucci, que acumula oito títulos desta série de torneios que faz parte do segundo escalão do circuito profissional. O último deles ele conquistou em 2013, em Montevidéu, no Uruguai. "Estou muito feliz em chegar à final de um torneio duro como o desta semana. Gosto muito de jogar aqui em Braunschweig. É um torneio agradável, em que a organização e o público me tratam muito bem", enfatizou.

Essa também será a primeira vez que Bellucci enfrenta Cervantes, sendo que o duelo inédito está marcado para acontecer às 11h30 (de Brasília) deste sábado. "Cervantes é um jogador muito sólido de fundo de quadra, gosta de contra-atacar e jogar fugindo de direita como todos os espanhóis. É entrar em quadra firme desde o início e fazer o meu jogo", completou o brasileiro.