Após Stosur, Azarenka também desiste em Indian Wells

INDIAN WELLS (EUA) - O dia não está bom para as favoritas ao título do Torneio de Indian Wells. Depois da australiana Samantha Stosur, a bielo-russa Victoria Azarenka, cabeça de chave número um nos Estados Unidos, também desistiu da competição de tênis nesta quinta-feira. Com isso, ela garantiu o avanço direto da polonesa Caroline Wozniacki às semifinais.

De acordo com a organização do Torneio de Indian Wells, Azarenka desistiu de jogar por conta de uma lesão no seu tornozelo direito. As dores já vinham incomodando a bielo-russa desde o começo das disputas no piso duro californiano. Azarenka defendia o título do torneio.

Assim, uma das semifinais de Indian Wells terá duas atletas que não precisaram jogar as quartas de final, com a alemã Angelique Kerber enfrentando Caroline Wozniacki, que se aproveitou de uma lesão na panturrilha direita de Stosur.

A outra semifinal na Califórnia foi definida na quarta-feira. A russa Maria Sharapova, que venceu a italiana Sara Errani, vai enfrentar a compatriota Maria Kirilenko, que eliminou a checa Petra Kvitova.