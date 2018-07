Após superar lesão, Dutra Silva celebra 'virada espetacular' na estreia em Paris

O brasileiro Rogério Dutra Silva estreou com vitória em Roland Garros. Nesta segunda-feira, o número 79 do mundo passou por uma verdadeira maratona de 4h11min, mas derrotou o russo Mikhail Youzhny em cinco sets, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5), 2/6, 7/6 (7/4) e 6/2. E além do experiente adversário, Rogerinho precisou superar uma contusão no tornozelo, que o incomoda desde a semana passada.

"Foi uma batalha diária, constante, para conseguir recuperar. Um dia, ele (tornozelo) estava bem, no outro, mais inchado, então era difícil saber em que condições eu iria estar. Depois de não ter dor, ainda tinha a batalha mental, a falta de ritmo. Então, era uma batalha constante e eu estou muito feliz por conseguir esta vitória, esta virada espetacular", celebrou.

Na quarta-feira passada, Rogerinho torceu o tornozelo na segunda rodada em Genebra, contra o suíço Stan Wawrinka, e precisou abandonar a partida. Nesta segunda, entrou em quadra ainda longe de suas melhores condições físicas, mas soube superar as dores e o cansaço para se classificar.

"Em uns dois ou três games, eu senti dor, senti choques no tornozelo, que o médico disse que era normal. Eu precisava tentar aquecer ele de volta. Ficava pensando 'vamos tentar, já estou aqui'. É um Grand Slam, com toda a torcida brasileira ali. Então, fiquei muito feliz pela vitória", comentou.

Com o triunfo, Rogerinho garantiu o direito de enfrentar na segunda rodada o canadense Milos Raonic, quinto cabeça de chave, que mais cedo derrotou o belga Steve Darcis com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2. "Vai ser um jogo difícil, não tenho nem o que falar do Raonic. Agora, vou conversar com a minha equipe sobre a melhor estratégia para enfrentá-lo."