Após surpreender em Córdoba, argentino sobe 43 posições e entra no Top 70 da ATP

Surpreendente campeão do Torneio de Córdoba, onde atuou como convidado da organização e triunfou com o título no último domingo, o argentino Juan Ignacio Londero protagonizou uma expressiva ascensão de 43 posições no ranking da ATP e entrou no Top 70 da listagem nesta segunda-feira.

O tenista de 25 anos saltou do 112º para o 69º lugar após faturar, na competição realizada em seu país, o seu primeiro título de nível ATP. Ele ficou com a taça ao derrotar na decisão o seu compatriota Guido Pella, que subiu nove postos e assumiu o 50º lugar do ranking nesta segunda.

Outro jogador que conquistou uma subida importante na listagem da entidade que controla o tênis profissional masculino foi o checo Tomas Berdych, que avançou às semifinais do Torneio de Montpellier na semana passada e pulou da 79ª para a 59ª posição.

Não houve alterações de postos no Top 10, que segue sendo liderado pelo sérvio Novak Djokovic, com mais de 2.500 pontos de vantagem sobre o espanhol Rafael Nadal, atual vice-líder. O alemão Alexander Zverev, o argentino Juan Martín del Potro e o sul-africano Kevin Anderson completam, nesta ordem, o grupo dos cinco primeiros, enquanto o suíço Roger Federer se manteve no sexto lugar.

Entre os brasileiros, o mais bem colocado continua sendo Thiago Monteiro, mas ele caiu 17 posições nesta segunda-feira e agora é o 125º no geral. Assim, o seu compatriota Rogério Dutra Silva também ficou mais próximo do atual número 1 do País ao se manter na 138ª colocação. Hoje figurando como terceiro tenista do Brasil, Thomaz Bellucci galgou oito postos e assumiu o 213º lugar.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1) Novak Djokovic (SER), 10.955 pontos

2) Rafael Nadal (ESP), 8.320

3) Alexander Zverev (ALE), 6.475

4) Juan Martín del Potro (ARG), 5.060

5) Kevin Anderson (AFS), 4.845

6) Roger Federer (SUI), 4.600

7) Kei Nishikori (JAP), 4.100

8) Dominic Thiem (AUT), 3.960

9) John Isner (EUA), 3.155

10) Marin Cilic (CRO), 3.140

11) Karen Khachanov (RUS), 2.880

12) Stefanos Tsitsipas (GRE), 2.805

13) Borna Coric (CRO), 2.605

14) Milos Raonic (CAN), 2.250

15) Fabio Fognini (ITA), 2.225

16) Daniil Medvedev (RUS), 2.160

17) Roberto Bautista Agut (ESP), 1.955

18) Marco Cecchinato (ITA), 1.870

19) Diego Schwartzman (ARG), 1.835

20) Nikoloz Basilashvili (GEO), 1.820

125) Thiago Monteiro (BRA), 449

138) Rogério Dutra Silva (BRA), 407

213) Thomaz Bellucci (BRA), 241

234) Guilherme Clezar (BRA), 214