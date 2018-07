Após surpreender, Thiago Monteiro recebe convite ao Brasil Open

Após uma vitória surpreendente, a maior da sua carreira, sobre o francês Jo-Wilfried Tsonga, o brasileiro Thiago Monteiro recebeu mais uma boa notícia nesta quinta-feira. O número 338 do ranking da ATP recebeu convite para participar da chave principal do Brasil Open, em São Paulo, que começará na próxima segunda-feira.

Na última quarta-feira, Thiago Monteiro fez história ao derrotar Tsonga, o nono colocado no ranking, em três sets na sua estreia no Rio Open, o primeiro torneio da ATP da sua carreira. Agora, na próxima semana, repetirá a dose, dessa vez em São Paulo, na competição que será disputada no Clube Pinheiros.

"É uma honra poder jogar o Brasil Open, um grande torneio jogado aqui no Brasil. Estou muito feliz com mais essa oportunidade e agradeço à Koch Tavares pelo convite. Seguirei trabalhando duro para chegar na minha melhor forma e aproveitar essa oportunidade para seguir evoluindo meu jogo contra os melhores jogadores do mundo", afirmou.

Thiago Monteiro era considerado uma das grandes promessas do tênis brasileiro há alguns anos, pois chegou a ser número 2 do mundo na categoria juvenil em 2012. De lá para cá, lesões no joelho e no cotovelo atrapalharam a carreira do tenista, que agora busca comprovar todo o talento demonstrado na base.

Antes de jogar o Brasil Open, porém, Thiago Monteiro tentará ir mais longe no Rio Open. Depois de passar por um tenista do Top 10, Thiago Monteiro ele terá pela frente, na segunda rodada do torneio, uruguaio Pablo Cuevas, número 45 do mundo, em partida agendada para a noite desta quinta-feira.

A chave de simples do Brasil Open tem outros dois tenistas do País garantidos: Thomaz Bellucci e Guilherme Clezar, que recebeu convite para a disputa da chave principal.