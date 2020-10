Após suspeita em Roland Garros, Zverev aponta ser negativo para covid-19

O tenista Alexander Zverev acabou com os rumores de que teria jogado domingo em Roland Garros com covid-19. O alemão usou as redes sociais para anunciar, nesta segunda-feira, que seu teste deu negativo para novo coronavírus.

"Queria dar uma notícia e dizer que voltei a dar negativo para covid", escreveu o alemão na sua conta do Instagram. "Ontem (domingo) não estava 100% e vou precisar de uns dias para me recuperar", afirmou o número 7 do mundo.

Leia Também Djokovic avança em Roland Garros e iguala Nadal em número de quartas de final

Após a derrota para o italiano Jannik Sinner, por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/3, 4/6 e 6/3 nas oitavas de final, Zverev afirmou que não se sentia bem fazia alguns dias, com muita tosse e febre de 38 graus. A declaração criou suspeitas de que o atleta estaria com o novo coronavírus.

Sinner volta à quadra de saibro parisiense nesta terça-feira, quando vai ter pela frente o espanhol Rafael Nadal pela briga por um lugar na semifinal.

Em outro duelo das quartas de final, o sérvio Novak Dkojovic vai se reencontrar com o espanhol Pablo Carreño Busta. No US Open, no mês passado, os dois se enfrentaram e o número 1 do mundo foi desclassificado nas oitavas de final, após acertar uma bolada em uma juíza de linha, quando perdia o primeiro set por 6 a 5.