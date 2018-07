Após susto, França passa à frente na final da Copa Davis

Numa atmosfera eletrizante na lotada Arena Belagrado, a experiente dupla francesa reagiu para vencer com parciais de 3-6, 6-7, 6-4, 7-5 e 6-4 e provocou comemorações entusiásticas de seu considerável exército de torcedores em meio à multidão que lotou o ginásio.

A vitória colocou a França à frente por 2 x 1 na série e Gael Monfils pode acabar com as esperanças sérvias em ficar com o troféu pela primeira vez se vencer o favorito Novak Djokovic na primeira partida de simples do domingo.

Aproximadamente 17.000 torcedores balançando bandeiras e tocando tambores a todo o volume embalaram uma partida em alta temperatura, ameaçando transbordar no final do segundo set quando o árbitro espanhol Enric Molina se esforçou para manter a ordem.

No entanto, foi a dupla francesa que manteve a compostura em momentos crucias e o voleio de Llondra encerrou uma partida pulsante após 4 horas e 34 minutos para deixar a Sérvia na necessidade de vencer as duas partidas de simples no domingo.