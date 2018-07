Após susto, Serena bate espanhola e avança no Torneio de Pequim

A norte-americana Serena Williams voltou a passar um susto na sua estreia em uma competição do giro asiático da WTA, mas dessa vez venceu. Nesta segunda-feira, a número 1 do mundo avançou no Torneio de Pequim, de nível Premier, ao derrotar a espanhola Silvia Soler Espinosa por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/2, em 1 hora e 13 minutos.

Na semana passada, Serena se sentiu mal durante a sua estreia no Torneio de Wuhan, também na China, e abandonou a partida contra a francesa Alize Cornet. Dessa vez, então, a norte-americana chegou a estar perdendo o primeiro set por 5/0 para a sua adversária, que veio do qualifying, mas reagiu, evitou o "pneu" e venceu por 7/5. Depois, assegurou o triunfo com tranquilidade ao aplicar 6/2 na segunda parcial.

Classificada para a segunda rodada, Serena agora terá pela frente outra tenista vinda do qualifying. A número 1 do mundo vai encarar a búlgara Tsvetana Pironkova, número 51 do mundo, que derrotou a russa Maria Kirilenko, 134º colocada no ranking e convidada da organização, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;" CLASS="IMGEMBED

A sérvia Ana Ivanovic, número 9 do mundo, não teve muitos problemas para derrotar a suíça Belinda Bencic, 34ª colocada no ranking e que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1 hora e 12 minutos. Depois de bater a adolescente, de 17 anos, agora Ivanovic terá pela frente outra tenista suíça: Romina Oprandi, a número 149 do mundo.

Número 11 do mundo, a sérvia Jelena Jankovic foi eliminada logo na sua estreia ao perder para Cornet, 20ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/4. A próxima oponente da francesa será a norte-americana Lauren Davis, que bateu a chinesa Xu Yifan com um duplo 6/3.

A checa Lucie Safarova, número 15 do mundo, avançou em Pequim ao derrotar a italiana Camila Giorgi, 42ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4. Na segunda rodada, ela vai encarar a alemã Mona Barthel, número 54 do mundo, que passou pela norte-americana Bethanie Mattek-Sands (4/6, 6/1 e 6/4).

A italiana Flavia Pennetta, número 16 do mundo, bateu a norte-americana Christina McHale, número 52 do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4. A espanhola Carla Suárez Navarro será a sua próxima adversária.

A chinesa Shuai Peng, número 24 do mundo, vai enfrentar a checa Petra Kvitova após derrotar a compatriota Kailin Zhang (6/4 e 6/1). Já a francesa Caroline Garcia, número 36 do mundo, enfrentará a norte-americana Venus Williams após passar pela chinesa Shuai Zhang (6/1 e 6/4).