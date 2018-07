Após título, Albert Costa deixa equipe da Espanha na Copa Davis

MADRI - Após conquistar o título na edição deste ano, em final contra a Argentina no começo de dezembro, o ex-tenista Albert Costa deixou nesta quinta-feira o posto de capitão da equipe da Espanha na Copa Davis, cargo que ocupou nos últimos três anos. Ele passa a ser agora coordenador de seleções na Federação Espanhola de Tênis, sendo que seu substituto ainda não foi definido.

Em três anos como capitão da equipe, Albert Costa levou a Espanha a dois títulos da Copa Davis - antes de bater a Argentina em Sevilha, ganhou também em 2009. Assim, os espanhóis passaram a ter cinco troféus na história da competição, somando os de 2000, 2004 e 2008.

"Após três anos fantásticos liderando a equipe da Davis, eu agora parto para esse novo desafio", contou Albert Costa, que, como coordenador de seleções da federação, será responsável por administrar as equipes espanholas em Jogos Olímpicos, na Fed Cup e na própria Davis.

Atualmente com 36 anos, Albert Costa teve uma grande carreira como tenista antes do sucesso como capitão da Davis. Ele somou 12 títulos no circuito da ATP, incluindo um de Roland Garros em 2002, mesmo período em que chegou a ocupar a sexta colocação no ranking mundial.