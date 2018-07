Após título, Berdych confirma vaga no ATP Finals

Berdych, que disputará a competição pela terceira vez seguida, vai se juntar ao sérvio Novak Djokovic, ao suíço Roger Federer, ao britânico Andy Murray e aos espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer, já garantidos por causa da pontuação obtida na temporada. Nadal, no entanto, ainda é dúvida, por lesão. O espanhol poderá voltar ao circuito somente em janeiro, no Aberto da Austrália.

Se Nadal desistir do torneio, sobrarão três vagas a serem preenchidas nas próximas semanas. O argentino Juan Martín Del Potro e o francês Jo-Wilfried Tsonga são os favoritos para ficar com duas vagas. E, no caso de um terceiro lugar disponível, entram na briga o sérvio Janko Tipsarevic, o espanhol Nicolas Almagro, o francês Richard Gasquet e o argentino Juan Monaco.

Berdych obteve sua classificação no ATP Finals ao faturar os títulos de Montpellier e Estocolmo neste ano. Também somou bons pontos com os vices do Masters de Madri e do Torneio de Winston-Salem, além da semifinal do US Open. "Londres é sempre um objetivo em todas as temporadas. Você tem de jogar bem o ano inteiro para se classificar. Será muito especial poder jogar novamente lá", comemorou o checo.