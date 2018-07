Após título da Davis, Andy Murray consolida segundo lugar na ATP

Depois de fazer história ao levar a Grã-Bretanha ao título da Copa Davis, que a nação britânica não conquistava há 79 anos, Andy Murray contabilizou mais 275 pontos no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, e se consolidou na vice-liderança, agora com 8.945 ao total.

Na decisão diante da Bélgica, em Ghent, o tenista escocês acumulou vitórias nos jogos de simples na sexta-feira e no domingo, assim como também triunfou na partida de duplas na qual atuou ao lado do seu irmão Jaime no sábado. Assim, o britânico fechou a sua temporada em grande estilo.

Desta forma, Murray também abriu um pouco mais de vantagem em relação ao suíço Roger Federer, que soma 8.265 pontos na terceira posição. Já a liderança disparada é do sérvio Novak Djokovic, campeão do ATP Finais no domingo retrasado, garantindo incríveis 16.585 pontos após realizar uma temporada espetacular.

Federer, por sua vez, termina um ano entre os três primeiros colocados pelo 13º ano consecutivo, enquanto o espanhol Rafael Nadal, atual quinto da ATP, com 5.230 pontos, finaliza pela décima temporada consecutiva uma temporada no Top 5. Atual campeão de Roland Garros, o suíço Stan Wawrinka, por sua vez, assegurou com folga o posto de quarto tenista do mundo ao fechar 2015 com 6.865 pontos.

Na sequência deste grupo, o Top 10 é completado, nesta ordem, pelo checo Tomas Berdych, pelo espanhol David Ferrer, pelo japonês Kei Nishikori e pelos franceses Richard Gasquet e Jo-Wilfried Tsonga.

Presente no Top 20, o belga David Goffin, 16º colocado, somou mais 75 pontos em relação à semana passada ao contabilizar uma vitória e uma derrota nos jogos de simples, sendo uma delas para Murray no último domingo, quando o astro britânico fechou a série melhor de cinco partidas contra os belgas em 3 a 1 e garantiu o título da Davis. Goffin, por sua vez, também foi batido por Murray nas duplas no sábado.

Entre os brasileiros, Thomaz Bellucci seguiu na 37ª posição no geral e é o único tenista do País no Top 100. Já Rogério Dutra Silva e João Souza caíram duas posições cada um nesta segunda-feira e agora figuram respectivamente nas 125ª e 143ª colocações. Também presentes no Top 200, o brasileiro André Ghem se manteve no 150º lugar, enquanto Guilherme Clezar galgou oito postos e agora é 178º tenista do mundo.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1) Novak Djokovic (SER), 16.585 pontos

2) Andy Murray (GBR), 8.945

3) Roger Federer (SUI), 8.265

4) Stan Wawrinka (SUI), 6.865

5) Rafael Nadal (ESP), 5.230

6) Tomas Berdych (RCH), 4.620

7) David Ferrer (ESP), 4.305

8) Kei Nishikori (JAP), 4.235

9) Richard Gasquet (FRA), 2.850

10) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.635

11) John Isner (EUA), 2.495

12) Kevin Anderson (RSA), 2.475

13) Marin Cilic (CRO), 2.405

14) Milos Raonic (CAN), 2.170

15) Gilles Simon (FRA), 2.145

16) David Goffin (BEL), 1.880

17) Feliciano López (ESP), 1.690

18) Bernard Tomic (AUS), 1.675

19) Benoit Paire (FRA), 1.633

20) Dominic Thiem (AUT), 1.600

37) Thomaz Bellucci (BRA), 1.105

125) Rogério Dutra Silva (BRA), 473

143) João Souza (BRA), 422

150) André Ghem (BRA), 389

178) Guilherme Clezar (BRA), 290