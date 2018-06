Após título em Acapulco, Soares e Murray caem nas oitavas em Indian Wells

O brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray foram eliminados nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira. Dupla cabeça de chave número 4, Soares/Murray caiu diante do luxemburguês Gilles Müller e do norte-americano Sam Querrey pelo placar de 7/5, 6/7 (4/7) e 10/2.

+ Federer atropela sérvio e vai às oitavas de final em Indian Wells

+ Halep vence americana e avança às oitavas de final em Indian Wells

Conhecidos pelo forte saque, Müller e Querrey abriram vantagem no set inicial, com uma quebra de saque na parcial. Soares e Murray só conseguiram ameaçar o saque dos rivais por uma vez, sem sucesso, neste set. No segundo, cada dupla faturou uma quebra e o duelo foi decidido no tie-break. E, na disputa do match tie-break, o luxemburguês e o tenista da casa foram soberanos.

Com o resultado, Müller e Querrey vão enfrentar nas quartas de final os vencedores do duelo a ser disputado entre os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut e o uruguaio Pablo Cuevas e o argentino Horacio Zeballos.

Soares e Murray, agora, vão se concentrar na disputa do Masters 1000 de Miami, que será disputado logo em seguida de Indian Wells. No torneio norte-americano, venceram apenas um jogo logo após se sagrarem campeões em Acapulco há uma semana.

Com a queda de Soares, o Brasil ficou sem representantes em Indian Wells. Marcelo Melo, jogando ao lado do polonês Lukasz Kubot, se despediu logo em seu primeiro jogo na quadra dura norte-americana.