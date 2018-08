Após título em Cincinnati, holandesa fica perto do Top 10; Muguruza cai para 12ª

O título do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, no último domingo, fez muito bem para a holandesa Kiki Bertens. A tenista de 26 anos, que derrotou na decisão a romena Simona Halep - a número 1 do mundo -, ascendeu quatro colocações no ranking atualizado nesta segunda-feira pela WTA e está mais perto de entrar no Top 10. É agora a 13.ª colocada, com 3.260 pontos - pouco mais de 500 de desvantagem para a letã Jelena Ostapenko, a 10.ª.

O revés na decisão em Cincinnati não influiu em nada para Simona Halep. A romena segue com os mesmos 8.061 pontos e ainda viu a sua vantagem para a segunda colocada, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, aumentar de 1.926 para 2.086 pontos. A terceira e a quarta posições do ranking também seguem sem alterações com a norte-americana Sloane Stephens e a alemã Angelique Kerber, respectivamente.

A primeira mudança entre as primeiras colocadas acontece na quinta posição, agora ocupada por Petra Kvitova. A checa se deu bem nesta semana e ultrapassou a francesa Caroline Garcia. A ucraniana Elena Svitolina e a também checa Karolina Plyskova se mantêm no sétimo e oitavo lugares, respectivamente, e aí vem mais alterações no Top 10.

Eliminada na sua estreia, pela segunda rodada, em Cincinnati, a espanhola Garbiñe Muguruza perdeu o seu lugar entre as 10 primeira do ranking. Caiu da nona para a 12.ª posição, sendo ultrapassada, nesta ordem, pela alemã Julia Görges, por Jelena Ostapenko e pela russa Daria Kasatkina.

Dentro do Top 20, Kiki Bertens deixou para trás quatro rivais: a norte-americana Madison Keys (agora a 14.ª colocação), a belga Elise Mertens (15.ª), a também norte-americana Venus Williams (16.ª) e a australiana Ashleigh Barty (17.ª). Ex-números 1 do mundo, Maria Sharapova segue na 21.ª posição e Serena Williams subiu do 27.º para o 26.º lugar.

Entre as brasileiras, a paulista Beatriz Haddad Maia voltou a jogar depois de três meses se recuperando de uma cirurgia nas costas e parou na segunda rodada do ITF de Vancouver, no Canadá. Mas despencou 16 posições na atualização desta segunda-feira e é agora a 132.ª do mundo. Depois dela aparecem Nathaly Kurata (440.ª) e Carolina Alves (457.ª).

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Simona Halep (ROM) - 8.061 pontos

2.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 5.975

3.ª - Sloane Stephens (EUA) - 5.482

4.ª - Angelique Kerber (ALE) - 5.305

5.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.840

6.ª - Caroline Garcia (FRA) - 4.725

7.ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.555

8.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 4.105

9.ª - Julia Goerges (ALE) - 3.815

10.ª - Jelena Ostapenko (LET) - 3.787

11.ª - Daria Kasatkina (RUS) - 3.525

12.ª - Garbine Muguruza (ESP) - 3.500

13.ª - Kiki Bertens (HOL) - 3.260

14.ª - Madison Keys (EUA) - 3.212

15.ª - Elise Mertens (BEL) - 3.090

16.ª - Venus Williams (EUA) - 2.841

17.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 2.740

18.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 2.250

19.ª - Naomi Osaka (JAP) - 2.245

20.ª - Mihaela Buzarnescu (ROM) - 2.068

132.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 474

440.ª - Nathaly Kurata (BRA) - 84

457.ª - Carolina Alves (BRA) - 79