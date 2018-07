Após título em Eastbourne, Wozniacki se aproxima de Halep no ranking da WTA

A WTA divulgou nesta segunda-feira a mais nova atualização de seu ranking. A dinamarquesa Caroline Wozniacki segue na segunda colocação, mas se beneficiou dos pontos conquistados com o título do Torneio de Eastbourne para se aproximar da romena Simona Halep na liderança.

+ Com 24 equipes, ATP confirma retorno da World Team Cup em 2020

+ Serena diz serem injustos seguidos testes antidoping em seu retorno

Depois de bater a bielo-russa Aryna Sabalenka na final do sábado, Wozniacki chegou a 6.910 pontos com a conquista, enquanto Halep tem 7.871. Agora, a dinamarquesa espera se aproveitar da disputa do Grand Slam de Wimbledon para se aproximar e até ultrapassar a romena.

Se Wozniacki não conseguiu a ponta, o Top 10 do ranking teve duas mudanças. A checa Petra Kvitova chegou a 4.610 pontos e ultrapassou sua compatriota Karolina Pliskova, com 4.315, chegando à sétima colocação. Já a alemã Angelique Kerber, com 3.546, deixou para trás norte-americana Madison Keys, com 3.536, e ocupa agora o décimo lugar.

Outro destaque do ranking foi a russa Maria Sharapova. Ainda em busca de seu melhor tênis após um longo período afastado do esporte por suspensão no caso de doping e, depois, por lesão, ela ganhou mais duas posições na lista e aparece agora em 22.º, com 1.943 pontos.

Entre as brasileiras, quem aparece melhor é Bia Haddad, que ganhou uma posição e está em 104.º, com 621 pontos. Nathaly Kurata (403) e Thaisa Grana Pedretti (490) são as outras representantes do País entre as 500 melhores.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1) Simona Halep (ROM), 7.871 pontos

2) Caroline Wozniacki (DIN), 6.910

3) Garbiñe Muguruza (ESP), 6.550

4) Sloane Stephens (EUA), 5.463

5) Elina Svitolina (UCR), 5.250

6) Caroline Garcia (FRA), 4.960

7) Petra Kvitova (RCH), 4.610

8) Karolina Pliskova (RCH), 4.315

9) Venus Williams (EUA), 3.971

10) Angelique Kerber (ALE), 3.545

11) Madison Keys (EUA), 3.536

12) Jelena Ostapenko (LET), 3.437

13) Julia Goerges (ALE), 3.210

14) Daria Kasatkina (RUS), 3.165

15) Elise Mertens (BEL), 2.635

16) Coco Vandeweghe (EUA), 2.603

17) Ashleigh Barty (AUS), 2.435

18) Naomi Osaka (JAP), 2.350

19) Magdalena Rybarikova (ESQ), 2.310

20) Kiki Bertens (HOL), 2.090

104) Beatriz Haddad Maia (BRA), 621