Após título em Roland Garros, Halep vence na estreia em Wimbledon

Após faturar seu primeiro título de Grand Slam, em Roland Garros, a romena Simona Halep voltou às quadras com vitória nesta terça-feira, em sua estreia em Wimbledon. A número 1 do mundo, uma das principais favoritas ao título em Londres, não disputou nenhum torneio de preparação para jogar na tradicional grama britânica.

Do saibro direto para a velocidade da grama, Halep não levou sustos e venceu com tranquilidade a japonesa Kurumi Nara pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h18min. Nara ocupa atualmente a 100ª colocação do ranking.

Na segunda rodada, Halep terá pela frente outra rival oriental. Será a chinesa Saisai Zheng, 126º do mundo. Para avançar, a chinesa superou a compatriota Qiang Wang por 6/3, 4/6 e 6/1.

Mesmo sem ritmo na grama, a líder do ranking não teve problemas para dominar o duelo desta terça. Ela faturou três quebras de saque no set inicial, sofreu apenas uma e abriu vantagem no jogo, sem maiores ameaças. No segundo, obteve uma quebra na única oportunidade cedida pela adversária. E não perdeu o serviço.

Ainda nesta terça, duas experientes tenistas estrearam com vitória sem perder sets. A eslovaca Dominika Cibulkova bateu a francesa Alize Cornet por 7/6 (7/3) e 6/1. Ela enfrentará na sequência a loca Johanna Konta. Já a australiana Samantha Stosur eliminou a chinesa Shuai Peng por 6/4 e 7/5. Sua próxima adversária será a compatriota Daria Gavrilova.

Finalista em 2014, a canadense Eugenie Bouchard também estreou com vitória na chave principal, após vencer seus três jogos no qualifying e "furar" a chave. Nesta terça, ela derrotou a local Gabriella Taylor por 6/0, 4/6 e 6/3. Na segunda rodada, a ex-Top 10 vai duelar com a australiana Ashleigh Barty.

Também pela rodada de abertura, venceram nesta terça as norte-americanas Taylor Townsend, Jennifer Brady e Claire Liu, United States.

PRIMEIRA ZEBRA

Na chave feminina, a primeira grande zebra foi registrada nesta terça. Embalada por 5 títulos e o maior número de vitórias no circuito (38) neste ano até agora, a checa Petra Kvitova foi eliminada logo em sua primeira partida. Dona de dois títulos em Wimbledon, ela caiu diante da bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/0.

Kvitova é a atual número 8 do mundo, enquanto a rival ocupa o 50º posto na mesma lista. A derrota da checa surpreende ainda mais porque ela vinha de título na grama de Birmingham, pouco antes do início de Wimbledon. O troféu e a regularidade ao longo do ano até agora credenciavam Kvitova como uma das favoritas ao título na grama londrina.

Apesar da regularidade ao longo da temporada, a checa vem sofrendo nos Grand Slams deste ano. No Aberto da Austrália, caiu logo na segunda rodada. E, em Roland Garros, não passou das oitavas de final.