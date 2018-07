Após título em Roland Garros, Nadal é o 1º a garantir vaga no ATP Finals

Dono de quatro títulos na temporada, Rafael Nadal se tornou o primeiro tenista a se classificar para o ATP Finals, torneio que vai reunir os oito melhores tenistas do ano em novembro, em Londres. Com a pontuação obtida com o troféu de Roland Garros, no domingo, o espanhol assegurou sua vaga antecipada na tradicional competição.

Retomando sua melhor forma técnica e física, Nadal lidera o ranking da temporada com folga. Exibe 6.915 pontos, contra 4.045 do suíço Roger Federer, o segundo colocado. Os dois vêm dominando a temporada até agora. Mas Nadal jogou mais torneios, acumulando 46 vitórias, seis derrotas e três vice-campeonatos, além dos quatro troféus. Federer ficou de fora do giro de saibro na Europa.

"Estou tendo uma grande temporada até agora. E estou feliz por ter me garantido em Londres", comemorou Nadal, ao ser informado sobre a classificação antecipada. O espanhol disputará o ATP Finals (antes chamado de Masters Cup) pela 13ª vez consecutiva na carreira. Seus melhores resultados aconteceram em 2010 e 2013, quando foi vice-campeão.

A vaga por antecipação é mais um feito de Nadal nesta temporada. Após meses de problemas físicos e atuações irregulares no fim do ano passado, o espanhol fez um início de temporada acima da média, com o vice-campeonato do Aberto da Austrália, e títulos em sequência no saibro. Em Paris, foi campeão de Roland Garros pela 10ª vez, recorde absoluto na história do torneio francês e dos Grand Slams. Com 15 troféus, agora só está atrás de Federer.

O suíço deve ser justamente o próximo a assegurar a classificação. Afastado do circuito desde o título do Masters 1000 de Miami, ele fará seu retorno nesta quarta, no Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Fora das competições de saibro, Federer já é o favorito a brilhar na grama de Wimbledon, no início de julho.