Após título, Federer reduz vantagem de Nadal no ranking

Depois de superar Rafael Nadal na decisão do ATP Finals, no último domingo, em Londres, Roger Federer reduziu a vantagem que o tenista espanhol tem sobre ele no ranking da ATP, que foi atualizado nesta segunda-feira. Embora ainda siga bem distante do líder, o suíço tirou 500 pontos de diferença e terminou 2010 em grande estilo com o seu quinto título do torneio que fecha a temporada.

Federer tem 9.145 pontos, contra 12.450 de Nadal, que assim encerrou o seu vitorioso ano - no qual conquistou três dos quatro títulos do Grand Slam - com 3.305 à frente do que o suíço. No início da semana passada, o espanhol tinha 11.450, contra 7.645 do tenista da Suíça.

A única troca de posição entre os 50 mais bem colocados nesta segunda-feira envolveu o britânico Andy Murray, que ao avançar à semifinal do ATP Finals assumiu a quarta colocação e ultrapassou o sueco Robin Soderling, novo quinto colocado.

Entre os tenistas brasileiros, Thomaz Bellucci se manteve na 31.ª colocação, com 1.355 pontos, enquanto Ricardo Mello permaneceu em 76.º. Já Marcos Daniel, outro tenista do país no top 100, caiu dois pontos e agora é o 98.º do mundo.

Ranking da ATP, 29/11:

1.º Rafael Nadal (ESP), 12.450 pontos

2.º Roger Federer (SUI), 9.145

3.º Novak Djokovic (SER), 6.035

4.º Andy Murray (GBR), 5.760

5.º Robin Soderling (SUE), 5.580

6.º Tomas Berdych (RCH), 3.955

7.º David Ferrer (ESP), 3.735

8.º Andy Roddick (EUA), 3.665

9.º Fernando Verdasco (ESP), 3.240

10.º Mikhail Youzhny (RUS), 2.920

11.º Jurgen Melzer (AUT), 2.785

12.º Gael Monfils (FRA), 2.485

13.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.345

14.º Marin Cilic (CRO), 2.300

15.º Nicolas Almagro (ESP), 2.160

16.º Mardy Fish (EUA), 1.991

17.º Ivan Ljubicic (CRO), 1.965

18.º Sam Querrey (EUA), 1.860

19.º John Isner (EUA), 1.850

20.º Marcos Baghdatis (CHP), 1.785

---------------------------------------

31.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.355

76.º Ricardo Mello (BRA), 642

98.º Marcos Daniel (BRA), 564

111.º João Souza (BRA), 517

150.º Thiago Alves (BRA), 369

159.º Rogério Dutra Da Silva (BRA), 336

189.º Julio Silva (BRA), 280