Após título, Ferrer ultrapassa Nadal e assume 7º lugar do ranking da ATP Campeão do Torneio de Kuala Lumpur no último domingo, David Ferrer assumiu nesta segunda-feira a sétima posição do ranking da ATP. Após a conquista na Malásia, o tenista espanhol ultrapassou Rafael Nadal, que caiu para o oitavo lugar. O sérvio Novak Djokovic segue disparado na liderança, com 15.645 pontos, enquanto o suíço Roger Federer, vice-líder, soma 9.420.