Após título, Ferrero perde na estreia em Hamburgo

Ex-número 1 do mundo, Ferrero ganhou 21 posições com o título em Stuttgart e aparece agora em 64º lugar no ranking. Mas, nem mesmo com o embalo da conquista, ele conseguiu segurar o alemão Cedrik-Marcel Stebe nesta terça-feira, perdendo por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2).

Após entrar no torneio como convidado da organização e já eliminar Ferrero, o jovem alemão de apenas 20 anos terá um desafio ainda mais duro na segunda rodada. Atual número 168 do mundo, Stebe irá enfrentar o russo Nikolay Davydenko, que aparece em 29º lugar no ranking.

Enquanto Ferrero deu adeus, o francês Gilles Simon confirmou o favoritismo nesta terça-feira. Cabeça de chave número 5, ele estreou com vitória sobre o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 6/2 e 6/1. Agora, joga com o finlandês Jarkko Nieminen, que bateu o ucraniano Alexandr Dolgopolov por 6/3, 1/6 e 6/4.

Em outros resultados do dia em Hamburgo, torneio que distribui US$ 1,5 milhão, o alemão Tobias Kamke eliminou o argentino Juan Ignacio Chela por 6/1 e 6/4, o italiano Fabio Fognini derrotou o romeno Victor Crivoi por 6/1 e 7/5 e o checo Radek Stepanek venceu o alemão Andreas Beck por 7/5 e 7/6 (7/2).