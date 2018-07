Após título, Gael Monfils fica mais próximo do Top 20 da ATP

LONDRES - Campeão do Torneio de Montpellier no último domingo ao desbancar o favoritismo do seu compatriota Richard Gasquet na decisão, Gael Monfils ficou mais próximo do Top 20 do ranking da ATP ao assumir a 23ª posição nesta segunda-feira. O tenista francês subiu mais sete colocações em relação à semana passada e segue exibindo recuperação na listagem da entidade que controla o tênis profissional masculino.

Monfils, que chegou a ser sétimo tenista do mundo em 2011, alcançou nesta segunda o seu melhor ranking desde 30 de julho de 2012, quando ocupava a 19ª posição no geral. Ele agora soma 1.475 pontos e está apenas 230 atrás do polonês Jerzy Janowicz, que subiu uma posição e fecha o Top 20 depois de ter avançado às semifinais em Montpellier. Ele ultrapassou o francês Gilles Simon, agora 21º colocado.

Outro tenista que conseguiu ascensão nesta segunda-feira no ranking da ATP foi o italiano Fabio Fognini, que subiu da 15ª para a 14ª posição após conquistar o título do Torneio de Viña del Mar, no Chile. Assim, ele trocou de posto com o russo Mikhail Youzhny, agora o 15º no geral. Outra troca de colocações no Top 20 envolveu o japonês Kei Nishikori, novo 16º no geral, e o espanhol Tommy Robredo, que caiu para o 17º lugar.

Já o espanhol Rafael Nadal segue disparado na liderança do ranking, com 14.330 pontos, contra 10.580 do sérvio Novak Djokovic, vice-líder. Este, por sinal, está bem à frente do suíço Stanislas Wawrinka, terceiro colocado com 5.710. Derrotado na final em Montpellier, Gasquet se manteve em nono lugar.

João Souza, o Feijão, subiu mais duas posições e passou a figurar em 115º como atual tenista número 1 do Brasil. Thomaz Bellucci, mesmo após ser eliminado na estreia em Viña del Mar, ganhou mais três postos e agora é o 122º jogador do mundo. Também no Top 200, Rogério Dutra Silva e Guilherme Clezar caíram duas colocações cada um e agora ocupam respectivamente o 151º e o 161º lugares da ATP.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1) Rafael Nadal (ESP), 14.330 pontos

2) Novak Djokovic (SER), 10.580

3) Stanislas Wawrinka (SUI), 5.710

4) Juan Martín Del Potro (ARG), 5.370

5) David Ferrer (ESP), 5.280

6) Andy Murray (GBR), 4.795

7) Tomas Berdych (RCH), 4.540

8) Roger Federer (SUI), 4.355

9) Richard Gasquet (FRA), 2.950

10) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.885

11) Milos Raonic (CAN), 2.690

12) Tommy Haas (ALE), 2.495

13) John Isner (EUA), 2.320

14) Fabio Fognini (ITA), 2.260

15) Mikhail Youzhny (RUS), 2.100

16) Kei Nishikori (JAP), 1.965

17) Tommy Robredo (ESP), 1.960

18) Nicolás Almagro (ESP), 1.930

19) Grigor Dimitrov (BUL), 1.810

20) Jerzy Janowicz (POL), 1.705

115) João Souza (BRA), 486

122) Thomaz Bellucci (BRA), 462

151) Rogério Dutra Silva (BRA), 357

161) Guilherme Clezar (BRA), 332