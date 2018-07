Após título inédito em Montreal, Bruno Soares já mira Cincinnati

MONTREAL - O tenista brasileiro Bruno Soares vem fazendo uma temporada histórica em 2013. No domingo, por exemplo, ele conquistou seu primeiro título de um torneio Masters 1000, que só perde em importância para os do Grand Slam. Ao lado do austríaco Alexander Peya, foi campeão em Montreal, no Canadá. E, após comemorar uma "semana especial", ele já mira o próximo desafio: nesta semana, disputa o Masters de Cincinnati, nos Estados Unidos - reta final da preparação para o US Open, que começa no dia 26 de agosto, em Nova York.

Na final em Montreal, Bruno Soares e Peya ganharam dos britânicos Andy Murray e Colin Fleming por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4). Assim, o tenista do Brasil somou seu quinto título na temporada, sendo o quarto ao lado do austríaco - curiosamente, o outro foi junto justamente de Fleming, a quem derrotou na decisão de domingo. Ele também passa a ter 14 troféus de duplas no circuito da ATP, além de subir para o quarto lugar no ranking mundial de duplista, igualando o feito do brasileiro Cássio Mota.

"Foi muito legal essa oportunidade de jogar contra o Andy (Murray), que é um grande gênio do nosso esporte, e o Fleming, que é um grande amigo, com quem conquistei o ATP de Auckland. Foi uma semana muito especial, que acabou da melhor maneira possível", comemorou Bruno Soares, após a vitória na final de domingo. "Estou muito feliz com essa conquista. Esta semana foi muito especial para a gente. Foi meu primeiro título no Masters Series, o que é uma sensação boa e completa a fase que estamos vivendo."

Agora, porém, o pensamento de Bruno Soares já está no próximo desafio. "Estou a caminho de Cincinnati. E vamos buscar seguir com essa força lá", avisou o brasileiro, que jogará novamente ao lado de Peya no torneio nos Estados Unidos - como são os cabeças de chave número 3, ele estreiam diretamente na segunda rodada, contra adversários ainda indefinidos.