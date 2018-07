Após título na Áustria, Cornet sobe no ranking da WTA Às vésperas de Wimbledon, o ranking da WTA sofreu poucas alterações na lista atualizada nesta segunda-feira. Campeã do Torneio de Bad Gastein, na Áustria, a francesa Alize Cornet foi a tenista que mais avançou no ranking. Ela subiu da 73ª para a 58ª posição, agora com 1.117 pontos.