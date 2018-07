Após título na Romênia, tenista da Letônia entra no Top 20 da WTA; Halep lidera

Em uma semana com torneios de menor premiação, após a disputa de Wimbledon, o ranking da WTA teve poucas alterações em sua atualização nesta segunda-feira. Nada foi mudado entre as 10 primeiras colocadas, sendo que a romena Simona Halep segue na liderança com mais de 800 pontos de vantagem para a dinamarquesa Caroline Wozniacki.

Assim, o destaque da semana fica para a letã Anastasia Sevastova. Campeã no último domingo do Torneio de Bucareste, na Romênia, a tenista da Letônia entrou no Top 20 do ranking mundial. Com 2.165 pontos, assumiu justamente a 20.ª posição, ultrapassando a checa Barbora Strycova (21.ª) e a russa Maria Sharapova (22.ª). Vice na capital romena, a croata Petra Martic ganhou nove colocações e agora é a 51.ª.

Quem subiu bastante nesta atualização foi a francesa Alizé Cornet. Vencedora do Torneio de Gstaad, na Suíça, ascendeu 14 posições e agora ocupa a 34.ª colocação. Em recuperação no circuito profissional, a luxemburguesa Mandy Minella ganhou 84 lugares com o vice, voltou ao Top 200 do ranking e está na 142.ª posição.

Já Beatriz Haddad Maia, que está na reta final de sua recuperação física após ser submetida a cirurgia nas costas no fim de maio, manteve a 119.ª colocação, sendo a melhor tenista brasileira no ranking da WTA.

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Simona Halep (ROM) - 7.571 pontos

2.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 6.740

3.ª - Sloane Stephens (EUA) - 5.463

4.ª - Angelique Kerber (ALE) - 5.305

5.ª - Elina Svitolina (UCR) - 5.020

6.ª - Caroline Garcia (FRA) - 4.730

7.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 4.620

8.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.550

9.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 4.485

10.ª - Julia Görges (ALE) - 3.980

11.ª - Jelena Ostapenko (LET) - 3.787

12.ª - Madison Keys (EUA) - 3.596

13.ª - Daria Kasatkina (RUS) - 3.525

14.ª - Venus Williams (EUA) - 2.801

15.ª - Elise Mertens (BEL) - 2.755

16.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 2.555

17.ª - Naomi Osaka (JAP) - 2.350

18.ª - Kiki Bertens (HOL) - 2.260

19.ª - Coco Vandeweghe (EUA) - 2.183

20.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 2.165

119.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 551