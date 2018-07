Após título na Turquia, Wozniacki sobe duas posições no ranking

Campeã do Torneio de Istambul no último domingo, quando conquistou o seu primeiro título nesta temporada, Caroline Wozniacki subiu duas posições no ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira. Ex-número 1 do mundo, a tenista dinamarquesa subiu para o 13.º posto e ultrapassou as italianas Flavia Pennetta e Sara Errani, agora respectivas 14.ª e 15.ª colocadas.

Wozniacki, entretanto, ainda se vê longe do Top 10, pois tem 3.050 pontos, enquanto a bielo-russa Victoria Azarenka, que hoje fecha o grupo das dez mais bem colocadas, já está com 3.812. Também à frente da jogadora da Dinamarca nesta corrida para entrar no Top 10 estão a sérvia Ana Ivanonic (11ª) e a eslovaca Dominika Cibulkova (12ª).

Já a liderança do ranking segue tranquila nas mãos da norte-americana Serena Williams, com 9.231 pontos. A chinesa Na Li, que permanece na segunda posição, tem 6.960. Não houve, por sinal, alterações de posições no grupo das dez primeiras tenistas da listagem da WTA.

A alemã Mona Barthel, campeã do Torneio de Bastad no último domingo, subiu 19 colocações e assumiu o 42.º lugar, enquanto a croata Ana Konjuh, de apenas 16 anos, saltou 23 postos e passou a ocupa o posto de 116.ª tenista do mundo após surpreender com sua classificação às semifinais em Istambul.

A brasileira Teliana Pereira, por sua vez, amargou uma queda de 11 posições após ter sido eliminada na estreia em Bastad, na Suécia. Assim, a tenista número 1 do País ficou em 97º no geral, com 635 pontos.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1) Serena Williams (EUA), 9.231 pontos

2) Na Li (CHN), 6.960

3) Simona Halep (ROM), 6.785

4) Petra Kvitova (RCH), 6.070

5) Agnieszka Radwanska (POL), 5.330

6) Maria Sharapova (RUS), 4.881

7) Eugenie Bouchard (CAN), 4.460

8) Angelique Kerber (ALE), 4.365

9) Jelena Jankovic (SER), 3.900

10) Victoria Azarenka (BLR), 3.812

11) Ana Ivanovic (SER), 3.660

12) Dominika Cibulkova (ESQ), 3.636

13) Caroline Wozniacki (DIN), 3.050

14) Flavia Pennetta (ITA), 3.039

15) Sara Errani (ITA), 3.035

16) Carla Suárez Navarro (ESP), 2.695

17) Lucie Safarova (RCH), 2.675

18) Andrea Petkovic (ALE), 2.460

19) Samantha Stosur (AUS), 2.415

20) Ekaterina Makarova (RUS), 2.380

97) Teliana Pereira (BRA), 635