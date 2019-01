Após título no Uruguai, Thiago Monteiro se prepara para duelo pela Copa Davis

Com a confiança em alta, o cearense Thiago Monteiro se prepara para o desafio de defender o Brasil no confronto contra a Bélgica, pela primeira fase da Copa Davis, neste final de semana, no ginásio Sabiázinho, em Uberlândia (MG). Neste último domingo, o tenista conquistou o título do Challenger de Punta del Este, no Uruguai, o seu segundo na carreira - o primeiro veio em 2016 na cidade francesa de Aix en Provence, também no saibro.

"Estou muito feliz por este título depois de tanto tempo. É resultado do trabalho que estamos fazendo há seis meses com o argentino Fabian Blengino. Fico contente por ter superado essa semana e virado na final. O Arguello jogou em um nível altíssimo no primeiro set, mas eu me mantive positivo e concentrado no que precisava fazer. Do meio da partida até o final consegui atingir um nível ótimo de tênis para buscar o jogo", afirmou Monteiro.

Na final, o brasileiro bateu de virada o argentino Facundo Arguello por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3. A vitória fez o tenista de 24 anos subir 19 colocações no ranking da ATP, alcançando a 107.ª posição nesta segunda-feira.

Thiago Monteiro não terá descanso e já está em Uberlândia. "Vou me preparar com tudo para esse confronto com a Bélgica, que é muito importante, além de toda a gira da América do Sul, que pode ser muito boa para mim", completou o tenista brasileiro, que depois segue para o ATP 250 de Buenos Aires (Argentina), o Rio Open (ATP 500 no Rio de Janeiro) e o Brasil Open (ATP 250 em São Paulo).