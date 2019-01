Após título, Rogerinho sobe 25 posições no ranking da ATP

O brasileiro Rogério Dutra Silva foi um dos destaques do ranking da ATP atualizado nesta segunda-feira. O tenista do País subiu 25 posições após conquistar o título do Challenger de Playford, na Austrália, no domingo. Ele encerrou um jejum porque não faturava um troféu desde abril de 2017.

Rogerinho, que completará 35 anos no início de fevereiro, subiu do 159º para o 134º lugar e ficou perto de voltar a ser o número 1 do Brasil. Isso porque Thiago Monteiro perdeu sete colocações na lista e caiu para o 127º posto, na atualização desta segunda. Agora apenas sete posições separam os dois brasileiros.

Nesta semana, os dois vão disputar o qualifying do Aberto da Austrália, cuja chave principal terá início no dia 14, em Melbourne. Eles terão a companhia de Thomaz Bellucci, que perdeu uma posição e agora é o 226º do mundo, no primeiro ranking da temporada 2019.

Os primeiros torneios da nova temporada foram encerrados no fim de semana. E fizeram pouca diferença para os três campeões definidos entre sábado e domingo. O japonês Kei Nishikori, campeão em Brisbane, manteve a nona colocação, enquanto o sul-africano Kevin Anderson, vencedor em Pune, na Índia, sustentou a sexta posição.

O espanhol Roberto Bautista Agut, dono do troféu em Doha, foi o único que subiu no ranking, mas apenas uma posição. Agora ele é o 23º colocado. O tenista da Espanha foi o responsável por eliminar o sérvio Novak Djokovic na chave de Doha, no Catar.

Apesar da campanha aquém do esperado, o número 1 do mundo manteve a sua posição, ainda longe de sofrer ameaças. O espanhol Rafael Nadal segue na vice-liderança, enquanto o suíço Roger Federer ocupa o terceiro posto. No domingo, Federer se sagrou bicampeão da Copa Hopman, que é reconhecida pela Federação Internacional de Tênis (ITF), mas não concede pontos no ranking.

O Top 10 conta ainda com o alemão Alexander Zverev, derrotado pelo time suíço na final de domingo, na quarta colocação. O argentino Juan Martín del Potro é o quinto colocado, o croata Marin Cilic é o sétimo e o austríaco Dominic Thiem figura em oitavo. O norte-americano John Isner fecha a lista dos dez melhores do mundo. Não houve qualquer mudança de posição no Top 15.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER), 9.135 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP), 7.480

3.º - Roger Federer (SUI), 6.420

4.º - Alexander Zverev (ALE), 6.385

5.º - Juan Martín del Potro (ARG), 5.300

6.º - Kevin Anderson (AFS), 4.810

7.º - Marin Cilic (CRO), 4.160

8.º - Dominic Thiem (AUT), 4.095

9.º - Kei Nishikori (JAP), 3.750

10.º - John Isner (EUA), 3.155

11.º - Karen Khachanov (RUS), 2.835

12.º - Borna Coric (CRO), 2.435

13.º - Fabio Fognini (ITA), 2.315

14.º - Kyle Edmund (ING), 2.150

15.º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 2.095

16.º - Daniil Medvedev (RUS), 2.037

17.º - Milos Raonic (CAN), 1.900

18.º - Marco Cecchinato (ITA), 1.889

19.º - Diego Schwartzman (ARG), 1.880

20.º - Nikoloz Basilashvili (GEO), 1.820

127.º - Thiago Monteiro (BRA), 449

134.º - Rogério Dutra Silva (BRA), 422

226.º - Thomaz Bellucci (BRA), 222

235.º - Guilherme Clezar (BRA), 214