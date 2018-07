Após título, Serena vence fácil em estreia na Suécia A norte-americana Serena Williams não teve muito trabalho no seu primeiro jogo após conquistar o título de Wimbledon. Depois de ser campeã no último sábado em Londres, a número 1 do mundo voltou a jogar nesta quarta-feira ao estrear no Torneio de Bastad e derrotou a belga Ysaline Bonaventure, apenas a 215ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 53 minutos.