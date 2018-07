Após título, Sharapova sobe duas posições no ranking Depois de oscilações no início da temporada, Maria Sharapova vem recuperando terreno no circuito com boas atuações, principalmente no saibro. Semifinalista no piso duro de Miami, ela faturou dois títulos seguidos na terra batida, em Stuttgart e Madri, no domingo. A boa sequência, enfim, começou a se refletir no ranking da WTA.