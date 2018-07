Após título, Venus Williams sobe 17 posições no ranking

Isso só foi possível graças à grande campanha no Torneio de Luxemburgo, que culminou no título do último domingo, vencido na final diante da romena Monica Niculescu. Para chegar à decisão, Venus Williams precisou passar por algumas favoritas, como a italiana Roberta Vinci, cabeça de chave número 1.

Este foi o 44.º título da carreira da norte-americana, que detém sete conquistas de Grand Slam. No entanto, ela sofreu nas duas últimas temporadas com diversas lesões e doenças, incluindo a Síndrome de Sjögren, que atinge o sistema imunológico, e por isso vinha ficando fora da briga por troféus.

Venus Williams foi o principal destaque do ranking divulgado nesta segunda-feira, que teve poucas mudanças nas primeiras colocações. A alemã Angelique Kerber ganhou uma posição e entrou no top 5, em quinto, ultrapassando a checa Petra Kvitova. Victoria Azarenka se manteve na ponta, com 10.190 pontos, seguida por Maria Sharapova, que tem 9.115, e Serena Williams, com 7.900.

Confira a lista das primeiras colocadas do ranking:

1.ª - Victoria Azarenka (BLR) - 10.190 pontos

2.ª - Maria Sharapova (RUS) - 9.115

3.ª - Serena Williams (EUA) - 7.900

4.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 7.095

5.ª - Angelique Kerber (ALE) - 5.470

6.ª - Petra Kvitova (RCH) - 5.215

7.ª - Sara Errani (ITA) - 4.855

8.ª - Na Li (CHN) - 4.726

9.ª - Samantha Stosur (AUS) - 4.120

10.ª - Marion Bartoli (FRA) - 3.740

11.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 3.685

12.ª - Ana Ivanovic (SER) - 2.900

13.ª - Nadia Petrova (RUS) - 2.725

14.ª - Dominika Cibulkova (ESQ) - 2.495

15.ª - Maria Kirilenko (RUS) - 2.463

16.ª - Roberta Vinci (ITA) - 2.400

17.ª - Lucie Safarova (RCH) - 2.125

18.ª - Julia Goerges (ALE) - 1.965

19.ª - Kaia Kanepi (EST) - 1.929

20.ª - Ekaterina Makarova (RUS) - 1.841

189.ª - Teliana Pereira (BRA) - 329