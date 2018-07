Após título, Wawrinka sobe 3 postos e vira 20.º no tênis

A atualização do ranking da ATP foi divulgada nesta segunda-feira sem novidades entre os dez mais bem colocados, mas colocou um novo integrante no grupo dos 20 primeiros: o suíço Stanislas Wawrinka. Graças ao título do Torneio de Casablanca, conquistado no último domingo no Marrocos, o tenista subiu três posições e agora figura como 20.º do mundo.

Com o feito, Wawrinka deixou para trás os norte-americanos Tommy Haas e John Isner e o espanhol Tommy Robredo, agora respectivos 21.º, 22.º e 23.º do ranking.

Outra novidade no top 20 foi a inversão de posições entre o checo Tomas Berdych, novo 15.º do mundo, e o espanhol Juan Carlos Ferrero, que caiu um posto e agora é o 16.º.

A liderança do ranking mundial segue tranquila nas mãos do suíço Roger Federer, que tem mais de 3.000 pontos de vantagem sobre o sérvio Novak Djokovic, o vice-líder. O espanhol Rafael Nadal continua no terceiro posto.

O tenista que teve maior evolução nesta semana no top 100 do ranking da ATP foi o argentino Juan Ignacio Chela, que subiu 31 posições com o título do Torneio de Houston, conquistado no último domingo nos Estados Unidos. Com isso, ele assumiu o 51.º posto.

Entre os brasileiros, Thomaz Bellucci se manteve na 31.ª colocação e segue como o melhor do País. Já João Souza, ao avançar à final do Challenger de Bogotá, que será disputado ainda nesta segunda-feira, galgou 18 colocações e agora é o 135.º do mundo.

Ranking da ATP, 12/04:

1.º Roger Federer (SUI), 10.765 pontos

2.º Novak Djokovic (SER), 7.630

3.º Rafael Nadal (ESP), 6.980

4.º Andy Murray (ING), 5.845

5.º Juan Martin del Potro (ARG), 5.735

6.º Nikolay Davydenko (RUS), 5.335

7.º Andy Roddick (EUA), 4.780

8.º Robin Soderling (SUE), 4.595

9.º Marin Cilic (CRO), 2.980

10.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.915

11.º Fernando González (CHI), 2.880

12.º Fernando Verdasco (ESP), 2.725

13.º Mikhail Youzhny (RUS), 2.380

14.º Ivan Ljubicic (CRO), 2.340

15.º Tomas Berdych (RCH), 2.270

16.º Juan Carlos Ferrero (ESP), 2.105

17.º David Ferrer (ESP), 2.045

18.º Gael Monfils (FRA), 2.040

19.º Radek Stepanek (RCH), 1.895

20.º Stanislas Wawrinka (SUI), 1.780

31.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.322

102.º Ricardo Mello (BRA), 527

109.º Marcos Daniel (BRA), 477

116.º Thiago Alves (BRA), 439

135.º João Souza (BRA), 383

154.º Júlio Silva (BRA), 307

187.º Ricardo Hocevar (BRA), 239