Após títulos, Halep e Hantuchova sobem no ranking Com as principais tenistas do mundo fora das quadras na semana passada, o ranking da WTA apresentou poucas alterações na atualização desta segunda-feira. Assim, as principais novidades foram as ascensões da eslovaca Daniela Hantuchova e da romena Simona Halep, que foram campeãs no último fim de semana.