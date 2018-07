Após treino em quadra dura, Bellucci embarca para torneios na grama

Encerrada a tradicional gira de saibro na Europa, Thomaz Bellucci se prepara para a curta temporada de grama no circuito. Nesta quarta-feira, o tenista número 1 do Brasil embarca para a Inglaterra para competir em Eastbourne e Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano.

Para disputar estes dois torneios na grama, Bellucci treinou na quadra rápida no Brasil nas últimas três semanas. Ele improvisou sobre o piso duro porque não tinha opções de grama em solo nacional.

"Como aqui no Brasil não conseguimos treinar na grama, fazemos a preparação em quadra rápida. Por isso, é sempre bom chegar com uns dias de antecedência para uma melhor adaptação à grama. Treinei muito bem aqui. No ano passado fiz bons jogos na grama e espero manter isso esse ano", afirma o tenista, antes de sua partida para a Inglaterra.

Neste clima de adaptação, o brasileiro torce por um confronto mais fácil na primeira rodada em Eastbourne. "É sempre um pouco diferente jogar em grama, peculiar, porquê às vezes você pode pegar caras que no saibro ou na rápida você pode ganhar facilmente, mas que na grama o cara complica. No sorteio acaba sendo importante pegar uma primeira rodada mais tranquila, um cara que te dá mais ritmo", projeta.

Numa rápida avaliação do seu primeiro semestre, o número 1 do Brasil e 52º do ranking admite que esperava melhores resultados. "Esperava um pouco mais de mim nesse primeiro semestre. Bati na trave em uns três, quatro jogos que, se tivesse vencido, teria feito a diferença. Mas não adianta ficar olhando para trás. Tenho que pensar positivo, olhar para frente e seguir confiante para um bom segundo semestre", diz Bellucci.

Depois de competir em Eastbourne (ATP 250) e Wimbledon, o tenista voltará ao saibro na Europa em Gstaad, onde já foi campeão duas vezes, em Bastad e em Kitzbuhel, todos de nível ATP 250. O Torneio de Eastbourne será disputado na semana que vem. Wimbledon terá início no dia 3 de julho.