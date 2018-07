Após vacilo, Federer vence e garante marca histórica

XANGAI - O suíço Roger Federer sofreu nesta quinta-feira, mas não deixou escapar a chance de registrar mais um feito histórico em seu currículo. Ao vencer o compatriota Stanislas Wawrinka por um instável placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/0, o número 1 do mundo alcançou a marca de 300 semanas na liderança do ranking.

Ameaçado por Novak Djokovic, Federer garantiu a permanência na ponta ao avançar às quartas de final do Masters 1000 de Xangai. Com os 180 pontos, concedidos a quem chega a esta fase, o suíço não poderá ser mais desbancado pelo sérvio na lista a ser atualizada na próxima segunda-feira. Para retomar a liderança, Djokovic precisava faturar o título e torcer para Federer ser eliminado antes das quartas.

Com a marca de 300 semanas à frente do ranking, Federer ampliou seu próprio recorde, batido em julho logo após se sagrar heptacampeão de Wimbledon. Na ocasião, o suíço superou o norte-americano Pete Sampras, que soma 286 semanas na liderança. Federer também detém o recorde de semanas seguidas no topo: 237.

De quebra, o suíço ainda alcançou outra marca histórica. Ele se igualou ao também americano Andre Agassi no posto de quinto maior vencedor do tênis. Foram 870 vitórias para cada tenista. A lista é liderada por Jimmy Connos (1.217), seguido de Ivan Lendl (1.071), Guillermo Vilas (921) e John McEnroe (875).

Antes de alcançar o feito, nesta quinta, Federer sofreu em quadra diante de Wawrinka, em uma partida de altos e baixos. Irregular, o líder do ranking abusou dos erros no set inicial e viu o compatriota sair na frente.

Na segunda parcial, os dois tenistas oscilaram entre boas jogadas e falhas em sequência. Em situação mais favorável, Wawrinka teve boas chances de sacramentar a vitória, mas sucumbiu à pressão. Ao todo, foram 38 erros não forçados, contra 27 de Federer.

Sem esconder o abalo sofrido com a derrota no tie-break da segunda parcial, Wawrinka caiu de produção no início do terceiro set e praticamente desistiu da partida. Venceu apenas 5 dos 29 pontos disputados e acabou encaminhando a vitória de Federer com um "pneu" na parcial.

Nas quartas de final, o suíço terá pela frente o croata Marin Cilic, que derrotou de virada o espanhol Fernando Verdasco, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/4.