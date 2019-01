Após vencer estreia, Soares prevê evolução em Melbourne

Na busca para repetir o título de 2016, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray estrearam com vitória no Aberto da Austrália, nesta quinta-feira, ao fazerem 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 7/6 (13/11) - no argentino Andres Molteni e o checo Roman Jebavy. Cabeça de chave número 3, a dupla sabe que ainda pode evoluir mais em Melbourne, mesmo embalada pela conquista do ATP 250 de Sydney na última semana.

"Acho que jogamos bem. Foi um jogo difícil, eles sacaram bem o jogo inteiro. Conseguimos uma quebra no primeiro set, mas no segundo set não tivemos chance alguma. A porcentagem de primeiro saque deles estava muito alta", avaliou o brasileiro. "Já o tie-break foi dramático, foi set-point para um lado, match-point para o outro. Ficamos felizes por ter vencido em dois sets porque estava bem duro. Sacamos super bem, mas podemos evoluir na devolução", completou.

Ao final do dia de jogos em Melbourne, Bruno Soares e Jamie Murray conhecerem quem serão seus adversários na segunda rodada. Os britânicos Jonny O'Mara e Luke Bambridge estarão do outro lado da quadra depois de baterem o romeno Marius Copil e o húngaro Marton Fucsovics por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/1.

Nas duplas mistas, Bruno Soares jogará com a norte-americana Nicole Melichar, formando a parceria cabeça de chave 2 - ela é a número 14 do mundo nas duplas. "Mais uma vez a (russa Ekaterina) Makarova estava em dúvida se jogaria ou não. Não quis esperar e fechei com a Melichar. A Makarova até me chamou depois mas era tarde demais", contou o brasileiro, que tem três títulos de Grand Slam nas mistas. Ele e Melichar estreiam contra os romenos Irina-Camelia Begu e Horia Tecau.