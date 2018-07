Após vencer nas duplas mistas, Bruno Soares alega lesão e desiste de Wimbledon

O Torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, acabou nesta quarta-feira para Bruno Soares. Horas depois de vencer e avançar às quartas de final da chave de duplas mistas na grama de Londres, ao lado da russa Ekaterina Makarova, o tenista brasileiro teve que desistir da disputa por causa de uma lesão no quadril.

"Desisti por uma série de coisas. Na terceira rodada eu tive uma dor no músculo do peito - deu uma esticada. Era algo que não estava incomodando, ou melhor me restringindo. Mas ontem (terça-feira) no terceiro set tomei um tombo e acordei com o meu quadril bem dolorido", relatou Bruno Soares, sobre o jogo pelas quartas de final da chave de duplas masculinas.

"Fui jogar mesmo assim, para ver como estava. No início do segundo set estirou. Acabei terminando o jogo e indo para o médico e pode piorar se eu forçar, precisando ficar mais tempo afastado das quadras. Infelizmente tive que me retirar nas quartas, para poder voltar para casa e tratar", explicou o tenista mineiro, atual número 14 do ranking individual de duplas da ATP.

Com Ekaterina Makarova, ele conquistou o US Open em 2012 e tentava o título inédito em Wimbledon. Em 2013, ele terminou como vice, quando formou dupla com a norte-americana Lisa Raymond. Na final foram derrotados pelo canadense Daniel Nestor e pela francesa Kristina Mladenovic.

O brasileiro agora retorna ao Brasil para cuidar das lesões e se tudo correr bem deve estar de volta ao circuito no ATP 500 de Washington, em quadras duras nos Estados Unidos, na última semana de julho, já de olho no US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada.

Quem se deu bem com a desistência de Bruno Soares foi a dupla formada pelo austríaco Alexander Peya, seu ex-parceiro de duplas, e a norte-americana Nicole Melichar, que passa direto às semifinais da chave de duplas mistas em Wimbledon.