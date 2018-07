Após vencer US Open, Bruno Soares celebra ano 'especial' ao lado de Murray

O brasileiro Bruno Soares venceu, ao lado do britânico Jamie Murray, o título de duplas no US Open, neste sábado, ao bater os espanhóis Pablo Carreño Busta e Guillermo Garcia Lopez. Esta foi a segunda conquista da parceria em Grand Slams na temporada, pois já haviam se consagrado campeões do Aberto da Austrália, em janeiro.

O resultado em 2016 coloca Bruno Soares/Jamie Murray como a primeira dupla a conquistar dois dos quatro principais torneios de tênis na temporada desde os irmãos gêmeos norte-americanos Mike e Bob Bryan, em 2013. "É difícil imaginar um ano como esse. Principalmente a gente, que não tinha conquistado nenhum título juntos e estava começando a parceria. Ganhar dois Grand Slams é muito especial", comemorou o brasileiro.

"Em função do trabalho que a gente vem fazendo e de toda a dedicação que a gente colocou veio o resultado. A gente sabia que estava preparado para conquistar coisas grandes. Estamos colhendo os frutos", acrescentou Bruno Soares.

Além das conquistas com Jamie Murray, o brasileiro chegou ao seu quinto título de Grand Slam na carreira, somando três troféus nas duplas mistas. Para Bruno Soares, ter uma carreira tão vitoriosa é a realização de um sonho.

"É difícil de acreditar. Quando você fala pra mim que eu ganhei 5 títulos de Grand Slam é inacreditável. A gente sonha com esses torneios desde pequeno. Mas não sonhamos nem em ganhar. É tão grande, tão fora da realidade, que a gente sonha em primeiro participar. Depois o sonho vai ficando mais próximo, se tornando realidade, virando uma coisa palpável e hoje aqui estou eu, campeão de 5 Grand Slams. Só tenho que sorrir e agradecer. Sou um privilegiado de ter a oportunidade de conquistar isso tudo", comentou.

Após os dois importantes títulos, Bruno Soares e Jamie Murray vão atrás da liderança no ranking de duplas em 2016, que está nas mãos dos franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut. "Com certeza dá pra gente pensar no número um. Eles estavam bem na frente mas a gente se aproximou. Agora demos uma encostada boa e vamos deixar a corrida interessante para o fim do ano", concluiu.

Confira os cinco títulos de Grand Slam de Bruno Soares:

US Open 2012 - duplas mistas com a russa Ekaterina Makarova

US Open 2014 - duplas mistas com a indiana Sania Mirza

Aberto da Austrália 2016 - duplas com o britânico Jamie Murray

Aberto da Austrália 2016 - duplas mistas com a russa Elena Vesnina

US Open 2016 - duplas com o britânico Jamie Murray