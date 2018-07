Após vice em 2015, Halep bate Keys e conquista Torneio de Montreal

Depois de amargar o vice-campeonato no Canadá na última temporada, a romena Simona Halep, quinta do ranking mundial, venceu a norte-americana Madison Keys, 12ª do mundo, na tarde deste domingo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3, e conquistou o Torneio de Montreal.

Quinta cabeça de chave no Canadá, Halep conseguiu a vitória em 1h15min de partida e levantou a taça da competição de nível Premier do circuito profissional do tênis feminino. Foi o segundo título do ano da romena, que há duas semanas havia conquistado o Torneio de Bucareste, e o 13º de simples em sua carreira.

No ano passado, Halep foi à final em Toronto, mas precisou abandonar o jogo no terceiro set e viu a suíça Belind Bencic ficar com o título. Neste domingo, a romena fez um primeiro sete muito equilibrado com a norte-americana, com quatro quebras para cada lado até o tie-break, que Halep venceu por 7 a 2.

No segundo set, a romena conseguiu uma quebra logo no início, manteve o ritmo e conseguiu a vitória por errar menos do que a adversária. Apesar de alcançar 22 winners, Keys cometeu 45 erros não forçados, enquanto Halep errou apenas 19 vezes e compensou o fato de ter conseguido contabilizar apenas quatro winners.