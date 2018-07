Após vice em Melbourne, Venus Williams enfrenta francesa em estreia na Rússia

Derrotada no último sábado pela irmã Serena na decisão do Aberto da Austrália, em Melbourne, a norte-americana Venus Williams conheceu nesta terça-feira a rival de sua estreia no WTA de St.Petersburg, na Rússia. No torneio indoor realizado em quadras rápidas, a atual número 9 do mundo enfrentará a francesa Kristina Mladenovic, que passou pela belga Elise Mertens por 7/6 (7/5) e 6/4.

Na Rússia, Venus Williams é a quarta cabeça de chave e entrou de "bye" na primeira rodada. Assim, fará a sua estreia já nas oitavas de final. Além dela, outras três melhores ranqueadas também souberam nesta terça-feira quem irão encarar na segunda rodada.

Cabeça de chave número 1 e quarta do ranking da WTA, a romena Simona Halep medirá forças contra a croata Ana Konjuh, que bateu a romena Monica Niculescu por 2 sets a 1 - parciais de 1/6, 6/3 e 6/2. A eslovaca Dominika Cibulkova, cabeça 2, pegará a também croata Donna Vekic, vencedora contra a letã Jelena Ostapenko por 6/0 e 6/4. Por fim, a russa Svetlana Kuznetsova, terceira pré-classificada, jogará contra a australiana Daria Gavrilova.

Em outras partidas desta terça-feira, destaques para as vitórias da italiana Roberta Vinci, cabeça de chave número 6, da russa Darya Kasatkina, oitava pré-classificada, da alemã Andrea Petkovic e da francesa Alize Cornet.