Após vice em Miami, Luisa Stefani cai na estreia em Charleston

Após brilhar em Miami, com o vice-campeonato nas duplas, a tenistas brasileira Luisa Stefani foi eliminada logo em sua estreia no Torneio de Charleston, também disputado nos Estados Unidos. Ela e a local Hayley Carter foram superadas pelas checas Lucie Hradecka e Marie Bouzkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Depois de encerrar a temporada de quadra dura deste início de temporada, Luisa e Hayley estrearam no saibro em 2021. A competição americana é disputado sobre "Har Thru", o chamado saibro verde. E serve de preparação para a gira de saibro na Europa, que vai culminar em Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada.

"Foi um dia difícil. Infelizmente, não chegamos com a melhor preparação. Chegamos aqui somente ontem à noite, após longa viagem de carro e tivemos pouco tempo hoje para reconhecer a quadra, que tem piso diferente. São coisas que acontecem. A dupla adversária jogou muito bem e mereceu a vitória. Agora é seguir adiante", comentou a brasileira.

Apesar da queda precoce, Luisa deve manter o 26º posto no ranking de duplas da WTA, a melhor posição de uma brasileira na história da lista, criada em 1975.

Após a sequência de jogos em Miami e a estreia em Charleston, Luisa terá alguns dias para descansar, antes de representar a equipe brasileira na Billie Jean King Cup, novo nome da Fed Cup. O Brasil enfrentará a Polônia, fora de casa, entre os dias 16 e 17. Depois disso, seu calendário prevê competir em Stuttgart, Madri, Roma e Roland Garros.

Bem antes disso, já nesta quarta-feira, a duplista brasileira vai tomar a vacina contra a covid-19, em Tampa (EUA), onde fica sua base, na Saddlebrook Academy.

CHAVE DE SIMPLES

A checa Petra Kvitova, terceira cabeça de chave, e a espanhola Garbiñe Muguruza, sexta, venceram em suas estreias, já direto na segunda rodada. Kvitova superou a australiana Storm Sanders por 7/6 (7/4) e 6/2, enquanto a espanhola bateu a polonesa Magdalena Frech por 6/1 e 6/3. Ainda pela primeira rodada, a americana Sloane Stephens, ex-número três do mundo, superou a chinesa Xinyu Wang por 6/2 e 6/4, e avançou à segunda rodada.