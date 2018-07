Após vice em Nottingham, Johanna Konta sobe para sétima posição no ranking da WTA

Surpreendida pela croata Donna Vekic na final do Torneio de Nottingham, no último domingo, a britânica Johanna Konta teve como "consolo" o fato de que assumiu nesta segunda-feira a sétima posição do ranking feminino do tênis. Em ascensão progressiva no circuito profissional, ela figurava na oitava colocação na semana passada e assim voltou a evoluir dentro do Top 10.

Konta somou mais 70 pontos e atingiu 4.400 na listagem da WTA, ultrapassando a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo, que caiu da sétima para a oitava posição, com 4.345 pontos.

A ascensão de Konta foi a única alteração desta segunda-feira no Top 10 do ranking, que continua sendo liderado pela alemã Angelique Kerber, com 6.965 pontos, mas seguido de muito perto pela romena Simona Halep (6.850) e pela checa Karolina Pliskova (6.690), respectivas segunda e terceira colocadas.

A norte-americana Serena Williams, que caiu da segunda para a quarta posição na semana passada em meio ao seu afastamento das quadras enquanto está grávida, desta vez não perdeu postos na listagem da WTA. Entretanto, a ex-número 1 do mundo viu Elina Svitolina, quinta colocada, ficar muito próxima de alcançá-la. A ucraniana passou a contabilizar 4.765 pontos nesta segunda-feira e agora está apenas 45 atrás da tenista dos Estados Unidos.

A eslovaca Dominika Cibulkova, com 4.420 pontos, se manteve na sexta posição, assim como a russa Svetlana Kuznetzova e a polonesa Agnieszka Radwanska sustentaram as respectivas nona e décima colocações, logo atrás de Konta e Wozniacki.

Surpreendente campeã em Nottingham, a croata Donna Vekic saltou 12 postos na listagem da WTA com o título da competição em quadras de grama que serve de preparação para o Grand Slam de Wimbledon e assumiu a 58ª posição.

Outra que surpreendeu no último final de semana ao conquistar o Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, a estoniana Anett Kontaveit também conseguiu uma escalada expressiva no ranking ao pular da 49ª para a 36ª colocação.

Entre as brasileiras, a tenista número 1 do País, Beatriz Haddad Maia, caiu da 94ª para a 95ª posição nesta segunda-feira, mas terá a chance de voltar a subir no ranking nesta semana no Torneio de Maiorca, na Espanha, onde furou o qualifying para ingressar na chave principal da competição em quadras de grama.

Teliana Pereira, ex-número 1 do Brasil, ganhou um posto nesta segunda-feira e passou a figurar como atual 304ª tenista do mundo. Ela também assumiu a condição de nova número 2 do País com a queda de Paula Cristina Gonçalves do 300º para o 305º lugar. A diferença entre as duas compatriotas, porém, é de apenas um ponto.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1) Angelique Kerber (ALE), 6.965 pontos

2) Simona Halep (ROM), 6.850

3) Karolina Pliskova (RCH), 6.690

4) Serena Williams (EUA), 4.810

5) Elina Svitolina (UCR), 4.765

6) Dominika Cibulkova (ESQ), 4.420

7) Johanna Konta (GBR), 4.400

8) Caroline Wozniacki (DIN), 4.345

9) Svetlana Kuznetzova (RUS), 4.310

10) Agnieszka Radwanska (POL), 3.985

11) Venus Williams (BRA), 3.941

12) Kristina Mladenovic (FRA), 3.095

13) Jelena Ostapenko (LET), 3.085

14) Garbiñe Muguruza (ESP), 2.876

15) Elena Vesnina (RUS), 2.876

16) Petra Kvitova (RCH), 2.720

17) Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.580

18) Madison Keys (EUA), 2.523

19) Anastasija Sevastova (LET), 2075

20) Timea Bacsinszky (SUI), 1.873

95) Beatriz Haddad Maia (BRA), 662

304) Teliana Pereira (BRA), 145

305) Paula Cristina Gonçalves (BRA), 144