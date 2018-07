Após vice em Stanford, Venus Williams sobe para 6ª posição do ranking da WTA

Vice-campeã do Torneio de Stanford, no último domingo, nos Estados Unidos, Venus Williams ultrapassou a bielo-russa Victoria Azarenka e assumiu nesta segunda-feira a sexta posição do ranking da WTA. A veterana tenista norte-americana, de 36 anos de idade, saltou um posto em relação à semana passada e deu nova prova do bom momento que vive no circuito profissional.

Com 3.960 pontos, Venus assim ficou um pouco mais próximo de retorno ao Top 5 do ranking, que ela não integra desde 2010. A sua irmã mais nova, por sua vez, segue absoluta na ponta da listagem. Serena Williams tem 8.300 pontos, contra 6.500 da alemã Angelique Kerber, que se manteve na vice-liderança.

A espanhola Garbiñe Muguruza, a polonesa Agnieszka Radwanska e a romena Simona Halep seguiram, por sua vez, nas respectivas terceira, quarta e quinta posições. Já a outra novidade do Top 10 foi a entrada da eslovaca Dominika Cibulkova, que pulou da 12ª para a 10ª colocação após ser semifinalista do Torneio de Stanford. Ela está agora logo atrás da italiana Roberta Vinci (8ª) e da espanhola Carla Suárez Navarro (9ª).

Surpreendente campeã em Stanford ao bater Venus na decisão deste domingo, a britânica Johanna Konta também teve ascensão expressiva ao saltar da 18ª para a 14ª colocação.

Entre as brasileiras, a brasileira Teliana Pereira subiu da 95ª para a 94ª posição mesmo após ter sido eliminada na estreia do Torneio de Bastad, na semana passada. Porém, nesta semana a número 1 do País irá defender os pontos pelo título do WTA de Florianópolis, conquistado no ano passado, e corre sério risco de deixar o Top 100.

Paula Gonçalves, por sua vez, também galgou um posto nesta segunda-feira e passou a figurar como 178ª tenista do mundo. Já Gabriela Cé saltou do 300º para o 298º lugar.

CONFIRA O RANKING:

1) Serena Williams (EUA), 8.300 pontos

2) Angelique Kerber (ALE), 6.500

3) Garbiñe Muguruza (ESP), 5.482

4) Agnieszka Radwanska (POL), 5.335

5) Simona Halep (ROM), 5.071

6) Venus Williams (EUA), 3.960

7) Victoria Azarenka (BLR), 3.761

8) Roberta Vinci (ITA), 3.525

9) Carla Suárez Navarro (ESP), 3.010

10) Dominika Cibulkova (ESQ), 2.956

11) Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.900

12) Madison Keys (EUA), 2.871

13) Petra Kvitova (RCH), 2.816

14) Johanna Konta (GBR), 2.780

15) Timea Bacsinszky (SUI), 2.609

16) Belinda Bencic (SUI), 2.605

17) Karolina Pliskova (RCH), 2.540

18) Samantha Stosur (AUS), 2.420

19) Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.320

20) Elina Svitolina (UCR), 2.226

94) Teliana Pereira (BRA), 702

178) Paula Gonçalves (BRA), 304

298) Gabriela Cé (BRA), 137

355) Bia Haddad Maia (BRA), 106