Após vice em Wimbledon, Serena Williams confirma retorno em Montreal

Após se destacar em Wimbledon, a norte-americana Serena Williams confirmou nesta terça-feira que voltará às quadras no início do próximo mês para a disputa do Torneio de Montreal, no Canadá. A ex-número 1 do mundo recebeu um convite para participar da competição, que contará com as principais tenistas do circuito.

O torneio canadense, de nível Premier, terá início no dia 3 de agosto. Será o retorno de Serena às competições desde o seu vice-campeonato em Wimbledon, há dez dias, em Londres. Na final, ela foi batida pela alemã Angelique Kerber em sets diretos.

Apesar da derrota, Serena surpreendeu porque vinha sem ritmo de jogo, sem maiores expectativas para jogar na famosa grama londrina. Desde que sua filha nasceu, em setembro de 2017, a ex-líder do ranking disputou apenas quatro torneios em simples. Mesmo assim, chegou à final de Wimbledon.

Em termos de ranking, Serena deu um grande salto com as últimas campanhas. Ela chegou a ocupar a 491ª posição, em março. Mas já figura na 28ª, principalmente em razão do vice-campeonato em Londres.

Na quadra dura da competição canadense, onde já foi campeã por três vezes, Serena iniciará sua preparação para voltar a disputar o US Open, Grand Slam que perdeu em 2017 por causa da gravidez. O último Slam da temporada terá início no fim de agosto.