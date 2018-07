Após vice na China, Vandeweghe entra no Top 10 do ranking pela 1ª vez

Vice-campeã do Torneio de Zhuhai, a tenista norte-americana CoCo Vandeweghe entrou no Top 10 do ranking da WTA pela primeira vez na carreira, nesta segunda-feira. Ela subiu duas posições e aparece agora na 10ª colocação na lista das melhores tenistas do mundo. Foi a única alteração no Top 10.

Isso se deve ao fim da temporada para as principais tenistas do circuito. A maior parte das profissionais encerrou seu ano há duas semanas. Mas algumas competiram em Zhuhai, na China, na semana passada. O torneio reuniu as tenistas mais bem ranqueadas depois daquelas oito melhores da temporada que disputaram o Masters da WTA, em Cingapura, no fim do mês passado.

A romena Simona Halep segue na liderança, com pouca margem sobre a espanhola Garbiñe Muguruza. A dinamarquesa Caroline Wozniacki vem logo em seguida, à frente da checa Karolina Pliskova. A norte-americana Venus Williams completa o Top 5. Depois dela vêm a ucraniana Elina Svitolina, a letã Jelena Ostapenko, a francesa Caroline Garcia e a britânica Johanna Konta.

Campeã em Zhuhai, a alemã Julia Görges foi quem mais se destacou no Top 20. Ela ganhou quatro posições com o título e figura agora na 14ª colocação. A tenista da Alemanha vem em grande fase neste fim de temporada, após ser campeã também em Moscou, no mês passado.

Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia perdeu quatro posições e caiu para o 65º lugar. De férias, ela não entra em quadra desde a metade do mês passado. Mas, com esta posição, não deve ter qualquer problema para entrar direto na chave principal do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do próximo ano, em janeiro.

Confira as 20 primeiras colocadas do ranking:

1.º - Simona Halep (ROM), 6.175 pontos

2.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.135

3.º - Caroline Wozniacki (DIN), 6.015

4.º - Karolina Pliskova (RCH), 5.730

5.º - Venus Williams (EUA), 5.597

6.º - Elina Svitolina (UCR), 5.500

7.º - Jelena Ostapenko (LET), 5.010

8.º - Caroline Garcia (FRA), 4.420

9.º - Johanna Konta (ING), 3.610

10.º - CoCo Vandeweghe (EUA), 3.258

11.º - Kristina Mladenovic (FRA), 2.935

12.º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.856

13.º - Sloane Stephens (EUA), 2.802

14.º - Julia Görges (ALE), 2.655

15.º - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.485

16.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.475

17.º - Ashleigh Barty (AUS), 2.251

18.º - Elena Vesnina (RUS), 2.220

19.º - Madison Keys (EUA), 2.213

20.º - Magdalena Rybarikova (ESL), 2.141

65.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 940

352.º - Teliana Pereira (BRA), 119

402.º - Laura Pigossi (BRA), 94

403.º - Gabriela Cé (BRA), 94

404.º - Paula Cristina Gonçalves (BRA), 93