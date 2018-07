Após vice na Fed Cup, Mauresmo deixa comando da equipe da França

Após ficar com o vice-campeonato na Fed Cup, a ex-tenista Amelie Mauresmo anunciou nesta segunda-feira que deixará o cargo de capitã da equipe francesa. Mas não foi a derrota na final, para a República Checa, que causou sua saída. Mauresmo está grávida do seu segundo filho.

"Vou dar a luz em abril do ano que vem. E será incompatível com a programação da Fed Cup porque a primeira rodada será em fevereiro e a eventual semifinal será em abril", justificou a ex-número 1 do mundo.

Mauresmo afirmou que só revelou sua saída às jogadoras nesta manhã para não tirar o foco delas antes da decisão da Fed Cup, no fim de semana. "Elas não sabiam de nada porque queria que seguissem 100% concentradas para a final". Na decisão, disputada em casa, as francesas foram batidas pelas checas por 3 a 2 na série melhor de cinco jogos.

A ex-atleta, de 37 anos, estava no comando da equipe francesa desde 2013. Sob a sua liderança, o time faturou seis vitórias em nove jogos disputados na Fed Cup. Seu melhor resultado foi a final obtida neste ano.

Mauresmo dará a luz ao seu segundo filho, em abril. O primeiro nasceu no ano passado. Após a gravidez, ela se tornou treinadora do escocês Andy Murray. A parceria foi encerrada em maio deste ano.