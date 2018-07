Após vice, Nadal reduz diferença para Djokovic na ATP

SÃO PAULO - Rafael Nadal perdeu a terceira final de um torneio do Grand Slam seguida para Novak Djokovic, mas recebeu um consolo nesta segunda-feira, quando o ranking da ATP foi atualizado. O espanhol permanece na segunda colocação na lista, mas diminuiu a vantagem do sérvio, que segue como número 1 do mundo.

Em 2011, Nadal parou nas quartas de final do Aberto da Austrália. O espanhol fez campanha superior neste ano, tendo sido derrotado apenas na final por Djokovic. Assim, chegou aos 10.435 pontos e está 3.195 atrás do sérvio, que não teve a sua pontuação alterada - 13.630 -, já que conseguiu defender o título conquistado na temporada passada.

Nadal está mais de 2 mil pontos à frente do suíço Roger Federer, que está na terceira colocação, após ser eliminado nas semifinais do Aberto da Austrália pelo espanhol. Já o britânico Andy Murray, que não conseguiu repetir a final de 2011 ao ser eliminado por Djokovic nas semifinais, permanece na quarta colocação, mas com 6.900 pontos.

Os quatro primeiros colocados do ranking da ATP são seguidos pelo espanhol David Ferrer, pelo francês Jo-Wilfried Tsonga, pelo checo Tomas Berdych, pelo norte-americano Mardy Fish e pelo sérvio Janko Tipsarevic.

A principal novidade da lista vem em seguida e é o argentino Juan Martin del Potro, que subiu uma posição no ranking da ATP e está em décimo lugar. Del Potro, que já foi o número 4 do mundo, mas sofreu com lesões nos últimos anos, avançou até as quartas de final no Aberto da Austrália e ultrapassou o espanhol Nicolas Almagro, que parou nas oitavas de final.

O tênis brasileiro continua com apenas um tenista entre os 100 melhores do mundo. Eliminado na segunda rodada do Aberto da Austrália pelo francês Gael Monfils, Thomaz Bellucci permanece na 37ª colocação, com 1.060 pontos.

Ranking da ATP, 30/01:

1.º Novak Djokovic (SER), 13.630 pontos

2.º Rafael Nadal (ESP), 10.435

3.º Roger Federer (SUI), 8.010

4.º Andy Murray (GBR), 6.900

5.º David Ferrer (ESP), 4.565

6.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 4.425

7.º Tomas Berdych (RCH), 3.700

8.º Mardy Fish (EUA), 2.965

9.º Janko Tipsarevic (SER), 2.700

10.º Juan Martín del Potro (ARG), 2.630

11.º Nicolas Almagro (ESP), 2.380

12.º Gilles Simon (FRA), 2.005

13.º Gael Monfils (FRA), 1.970

14.º Robin Soderling (SUE), 1.940

15.º Feliciano Lopez (ESP), 1.890

16.º Richard Gasquet (FRA), 1.855

17.º John Isner (EUA), 1.800

18.º Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.760

19.º Andy Roddick (EUA), 1.745

20.º Kei Nishikori (JAP), 1.760

37.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.060

102.º Ricardo Mello (BRA), 561

108.º João Souza (BRA), 539

124.º Rogério Dutra Silva (BRA), 483

153.º Julio Silva (BRA), 352