Após vice no Masters, Halep sobe para 3ª no ranking da WTA

Apesar da derrota na final do Masters da WTA, no domingo, a romena Simona Halep ganhou uma posição no ranking, atualizado nesta segunda-feira. Ela subiu do quarto para o terceiro lugar, desbancando a checa Petra Kvitova. Serena Williams continua na liderança, seguida por Maria Sharapova.

Com este resultado, Halep confirma a grande ascensão obtida no circuito profissional na atual temporada. Depois de terminar 2013 na 11ª posição, a tenista de 23 anos chegou a figurar em segundo neste ano, em agosto, embalada por dois títulos e outras duas finais importantes, em Roland Garros e Madri.

Algoz de Halep no Masters, disputado em Cingapura, Serena Williams manteve a boa vantagem na ponta do ranking. Tem 8.485 pontos, contra 7.050 de Sharapova. A norte-americana assegurou a liderança durante a competição da semana passada, ainda na fase de grupos, em razão da combinação de resultados. Um título de Sharapova, somada a uma eventual queda precoce de Serena no torneio, deixaria a primeira colocação com a russa.

Os resultados em Cingapura também confirmaram a boa fase de Ana Ivanovic. A sérvia, que encerrou a temporada passada em 16º, vai terminar o ano no quinto lugar. Apenas dez pontos separam a ex-líder do ranking da polonesa Agnieszka Radwanska: 4820 contra 4810. Radwanska manteve a posição da lista anterior.

Já a canadense Eugenie Bouchard, uma das decepções do Masters, caiu do quinto para o sétimo posto. Mesmo assim, segue à frente da dinamarquesa Caroline Wozniacki, uma das surpresas de Cingapura. Wozniacki, que arrasou as rivais na fase de grupos, mas perdeu de Serena nas semifinais, segue no oitavo lugar.

A nona colocação segue com a chinesa Na Li, que já anunciou sua aposentadoria. Ela não compete desde Wimbledon, mas segue com pontuação registrada no ranking. O Top 10 é completado pela alemã Angelique Kerber.

O Masters da WTA praticamente encerrou a temporada feminina, no fim de semana. O calendário conta ainda com o Torneio de Sofia, na Bulgária. A competição, a ter início nesta terça-feira, vai reunir as melhores classificadas do ranking que não tinham pontos suficientes para competir em Cingapura. Por reunir tenistas não tão bem classificadas, a competição tem poucas chances de alterar o Top 10 na próxima lista, que será anunciada na segunda-feira que vem.

Entre as brasileiras, Teliana Pereira segue fora do Top 100, depois de passar boa parte da temporada dentro da seleta lista. Na lista desta segunda, ela perdeu duas posições, caindo da 102ª para a 104ª colocação. Se não disputar novos torneios até o fim do ano, a brasileira terminará o ano fora do Top 100, diferente do que aconteceu em 2013, quando virou o ano na 90ª posição.

Confira as 20 primeiras colocadas do ranking:

1º - Serena Williams (EUA), 8.485 pontos

2º - Maria Sharapova (Rússia), 7.050

3º - Simona Halep (Romênia), 6.292

4º - Petra Kvitova (República Checa), 5.966

5º - Ana Ivanovic (Sérvia), 4.820

6º - Agnieszka Radwanska (Polônia), 4.810

7º - Eugenie Bouchard (Canadá), 4.715

8º - Caroline Wozniacki (Dinamarca), 4.625

9º - Na Li (China), 3.970

10º - Angelique Kerber (Alemanha), 3.480

11º - Ekaterina Makarova (Rússia), 2.970

12º - Dominika Cibulkova (Eslováquia), 2.908

13º - Sara Errani (Itália), 2.775

14º - Jelena Jankovic (Sérvia), 2.675

15º - Flavia Pennetta (Itália), 2.642

16º - Lucie Safarova (República Checa), 2.615

17º - Andrea Petkovic (Alemanha), 2.495

18º - Carla Suarez Navarro (Espanha), 2.370

19º - Venus Williams (EUA), 2.270

20º - Alize Cornet (França), 2.200

104º - Teliana Pereira (BRASIL), 542

229º - Gabriela Cé (BRASIL), 209

281º - Laura Pigossi (BRASIL), 155

287º - Paula Gonçalves (BRASIL), 149