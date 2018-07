Após vice no sábado, Wozniacki bate russa na estreia do Torneio de Dubai

A dinamarquesa Caroline Wozniacki começou bem sua trajetória no Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta segunda-feira, a cabeça de chave número 10 da competição estreou com triunfo sobre a russa Daria Kasatkina por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

Depois do vice-campeonato em Doha, no último sábado, ao cair para Karolina Pliskova na decisão, Wozniacki ignorou o cansaço e arrasou a adversária em 1h30min de jogo. Na segunda rodada, a dinamarquesa vai ter pela frente a suíça Viktorija Golubic, que bateu a turca Cagla Buyukakcay no domingo.

Wozniacki, aliás, foi a única cabeça de chave que entrou em quadra e venceu nesta segunda. A 11.ª favorita da competição, a norte-americana Coco Vandeweghe, caiu diante de sua compatriota Alison Riske, 38.ª do ranking da WTA, por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Outra norte-americana que surpreendeu foi Christina McHale. A número 44 do mundo bateu a holandesa Kiki Bertens, 13.ª cabeça de chave, por 2 sets a 1, de virada: 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4. Já a casaque Yulia Putintseva, cabeça de chave número 17, perdeu para Catherine Bellis, também dos Estados Unidos, 70.ª colocada do ranking, em dois sets, com parciais de 6/1 e 7/5.

As outras tenistas que garantiram vaga na segunda rodada do Torneio de Dubai neste domingo foram: a porto-riquenha Monica Puig, a croata Ana Konjuh, a japonesa Misaki Doi, a norte-americana Lauren Davis, a ucraniana Kateryna Bondarenko, a chinesa Shuai Peng, a belga Elise Mertens e a francesa Kristina Mladenovic.